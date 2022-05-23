حاول التحكم في حياتها.. تفاصيل مشاجرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

منذ صباح اليوم، انتشرت أخبار حول اعتداء الفنان حسام حبيب على الفنانة شيرين عبد الوهاب، بل وصل الأمر إلى تحرير محضر من شيرين ضد حسام حبيب في أحد أقسام الشرطة، وعلى أثره تم القبض على حسام حبيب وبحوزته سلاح ناري.

شيرين وحسام حبيب يتقابلان بشكل شبه يومي في منزلها

شيرين وحسام حبيب منذ إعلان انفصالهما حتى اليوم وهما يتكتمان عن قصة حياتهما، رغم وجود مصادر قوية كشفت لـ «الوطن» سابقا ومنهم متعهد الحفلات يوسف دندش، أن الانفصال كان قد انتهى وأن الزوجين عادا لبعضهما مرة أخرى.

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب، أن طيلة الفترة الماضية كانت شيرين تتقابل بشكل شبه يومي مع حسام حبيب، وهو الذي كان دوما ما يستقبلها في المطارات مع عودتها لأرض الوطن، ويجلس معها في المنزل سواء لأمور خاصة أو لأعمال فنية مثلما كشف والده حسين حبيب لـ«الوطن»، اليوم بعد أخبار القبض عليه.

حسام حبيب كان يحمل سلاحا مرخصا

وأشارت المصادر المقربة لـ«الوطن» إلى أن ما حدث اليوم ما هو إلا نتاج طبيعي لحالة عدم إنهاء العلاقة الخاصة بين شيرين وحسام حبيب بشكل قاطع، حيث إنهم أعلنوا رسميا انفصالهما ولكنهما يوميا مع بعضهما البعض، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء خناقة اليوم يعود إلى محاولة حسام حبيب العودة في التحكم بشيرين عبدالوهاب وهو ما رفضته وأصرت على إنهاء الأزمة بالاتصال بالشرطة للتخلص من الأمر.