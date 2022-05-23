هل أرهب حسام حبيب بنات شيرين عبد الوهاب قبل القبض عليه؟.. الفنان يوضح

تداولت أنباء أزمة جديدة بين الفنان حسام حبيب وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لتحرير محضر ضده، بعدم التعرض لها، خاصة بعد إرهابه لـ بنات شيرين عبد الوهاب، وألقي القبض على حسام حبيب وبحوزته سلاح ناري، لكنه لم يستخدمه في التهديد.

حسام حبيب يرهب بنات شيرين عبد الوهاب

في الساعة الثالثة فجرًا، ذهب الفنان حسام حبيب إلى فيلا طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وأثناء تواجده وقعت مشادة كلامية بينهما، ما سبب الفزع والخوف لبنات شيرين عبد الوهاب، وذلك دفعها للاتصال بشرطة النجدة، لتحرير محضر ضده، بعدم التعرض لها ولبناتها خوفا على أذيتهن، وجرى إلقاء القبض عليه وبحوزته سلاح ناري، لكنه لم يستخدمه في تهديد شيرين عبد الوهاب وبناتها.

وبسؤال الفنان حسام حبيب، قرر أنَّه موجود في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، ولم يقم بإرهاب الفتاتين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الشرطة من شيرين عبد الوهاب

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث الشيخ زايد، يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبد الوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناته.

سلاح ناري مع حسام حبيب خلال تواجده في فيلا طليقته

استمعت نيابة الجيزة، إلى الفنان حسام حبيب، بعد تحرير محضر ضده من قبل طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، طلبت فيه عدم التعرض لها ولبناتها، إذ أوضحت التحقيقات أنّ «حبيب» ضُبط بحوزته سلاح ناري مرخص، لكنه لم يستخدمه لتهديد شيرين، وذكرت التحقيقات، أنّ حسام حبيب اتجه إلى فيلا الفنانة شيرين عبدالوهاب في الثالثة فجرا، ونشبت مشادة كلامية بينهما، ما دفعها لطلب النجدة وتحرير محضر ضده بعدم التعرض.

بيان شيرين عبد الوهاب

وكانت قد أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانًا حسمت خلاله الجدل بشأن حقيقة عودتها إلى الفنان حسام حبيب، قائلة: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وتُحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، وهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية»، وطالبت الفنانة جمهورها، بعدم الالتفات للشائعات، مشيرة إلى أنّ همّها الحالي هو إسعاد الجمهور بالجديد من الأغاني.