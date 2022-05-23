تفاصيل 30 دقيقة في فيلا شيرين عبد الوهاب قبل القبض على حسام حبيب

يبحث الجمهور عن تفاصيل الأزمة التي حدثت بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب خلال الساعات الماضية، حيث ذهب إلى فيلتها وبحسب كلامه أكد أنهما اجتمعا بسبب التحضير لعمل فني جديد.

وهو على عكس ما قالته شيرين عبد الوهاب أثناء تقديمها لبلاغ ضد زوجها الفنان حسام حبيب، حيث تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث الشيخ زايد، يفيد فيه باتصال الفنانة شيرين عبد الوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طلقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

سبب بلاغ شيرين عبد الوهاب

وبسؤال الفنان حسام حبيب قرر أنه متواجد فى فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القبض على المطرب حسام حبيب

وقد ألقت الأجهزة الأمنية، الاثنين، القبض على المطرب حسام حبيب، طليق المطربة شيرين عبدالوهاب، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به ضده بالتعدي عليها وعلى كريمتيها بالسب والشتم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

كانت مصادر مسؤولة قالت إن النيابة العامة أُخطرت بتلقي قسم ثان الشيخ زايد بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده بأن شيرين عبدالوهاب اتصلت لأخذ التعهد على طليقها حسام حبيب، الملحن المعروف، بعدم التعرض لها وابنتيها.

سبب تقديم شيرين عبد الوهاب بلاغا في حسام حبيب

وأجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثانى الشيخ زايد اتصالا بشرطة النجدة لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

وبسؤال الفنان حسام قرر أنه متواجد في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهم لإنهاء مشروع فني تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.