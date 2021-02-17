مصلحة المصوغات والموازين: دمغ 757 ألف سبيكة ذهب

أكد اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة قامت بعدد من الحملات الرقابية، على محطات الوقود والشركات، أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمحطات وقود، ومحضرين لموازين بسكول، و10 محاضر موازين تجارية ماركت، كما جرى تحويل المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

وأضاف رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنه جرى دمغ 757565 سبيكة ذهب، و250080.40 جرام ذهب عيار 21، وكذلك دمغ 415534 جرام ذهب عيار 18، ودمغ 277822 جرام فضة.