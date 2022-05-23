القبض على أمريكية بعد العثور على جثة طفلها في صندوق سيارتها

ألقت الشرطة الأمريكية في ضاحية مينيابوليس بولاية مينيسوتا، القبض على امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا، وبصحبتها رجل، بعد عثور الشرطة على جثة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في صندوق سيارتها الملطخ بالدماء، وذلك حسبما أفادت السلطات وأفراد الأسرة لشبكة سي بي إس الأمريكية.

Family members have identified 6-year-old Eli Hart as the boy found dead in a car trunk near Orono Friday.



Hart is pictured here with his father, Tory Hart and Hart’s fiancée Josie Josephson.



Court docs Hart’s biological mother was recently awarded full custody. @WCCO #WCCO pic.twitter.com/1eU8ejJCky — Adam Duxter (@AdamDuxter) May 21, 2022

وقالت قوات الشرطة إنها أوقفت سيارة بعد أن أبلغ أحد المتصلين أن نافذة السيارة الخلفية وإطارها محطمان، وكشف رئيس شرطة أورونو كوري فارنيوك، عن أنه عندما أوقف الضباط المرأة من القيادة، لاحظوا وجود دماء داخل السيارة، فقاموا بتفتيشها وأدى ذلك بهم إلى العثور على جثة الطفل في صندوق السيارة.

الكشف عن هوية الطفل

ورغم أن الشرطة لم تكشف عن اسم الضحية أو الشخصين اللذين تقول إنهما اعتقلا منذ ذلك الحين، فإن العديد من أفراد الأسرة تعرفوا على الصبي الضحية في صندوق السيارة على أنه إيلي هارت، وتظهر قائمة سجناء على الإنترنت أن والدة هارت، جوليسا ثالر، ألقي القبض عليها من قبل الشرطة الأمريكية بتهمة القتل المعلقة أي لم تدنها المحكمة بعد.

منح والدة الطفل حضانته رغم مخاوف بشأن صحتها العقلية

وأشارت وثائق محكمة مقاطعة داكوتا إلى أن العامين الأخيرين من حياة الطفل تركزا حول معركة قضائية مستمرة بين والدته ثالر، ووالده البيولوجي توري هارت، للحصول على حق الحضانة، وفي يناير من عام 2021 ، تظهر السجلات أن إيلي هارت قد وُضع في رعاية الأسرة بعد تزايد المخاوف بشأن صحة والدته العقلية.

وتابع تقرير الشبكة الأمريكية، أن وثائق محكمة مقاطعة داكوتا تظهر مخاوف بشأن الصحة العقلية والوضع المعيشي والتاريخ الإجرامي لوالدة الطفل، إلا أنه تم إغلاق القضية، ومنحها الوصاية الفردية قبل أقل من أسبوعين من اعتقالها.