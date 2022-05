القبض على أمريكية بعد العثور على جثة طفلها في صندوق سيارتها

ألقت الشرطة الأمريكية في ضاحية مينيابوليس بولاية مينيسوتا، القبض على امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا، وبصحبتها رجل، بعد عثور الشرطة على جثة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في صندوق سيارتها الملطخ بالدماء، وذلك حسبما أفادت السلطات وأفراد الأسرة لشبكة سي بي إس الأمريكية.

Family members have identified 6-year-old Eli Hart as the boy found dead in a car trunk near Orono Friday.



Hart is pictured here with his father, Tory Hart and Hart’s fiancée Josie Josephson.



Court docs Hart’s biological mother was recently awarded full custody. @WCCO #WCCO pic.twitter.com/1eU8ejJCky