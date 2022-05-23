نجوم الفن يهنئون بوسي على زفافها: ربنا يسعدك يا قمر

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئة المطربة بوسي بحفل زفافها على مصفف الشعر الشهير هشام ربيع، والذي أقيم داخل أحد الفنادق النيلية.

وقالت أنغام: «ألف مبروك حبيبتي، ربنا يسعدك يا قمر»، أما زينة فقالت «ألف مبروك لأحلى عروسة»، وهنأتها الإعلامية إنجي علي قائلة «ألف مبروك بوسي أحلى عروسة».

وقالت الفنانة فيفي عبده «ألف مبروك لحبيبة قلبي العروسة بوسي وعريسها هشام ربيع ربنا يسعدكم ويوفقكم يا رب ويبعد عنكم العين».

أما الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد قالت «ألف مبروك بوسي أحلى عروسة في الدنيا، ربنا يسعد قلبك حبيبتي».

وقال الملحن مدين «1000 مبروك لأحلى عروسة بوسي ربنا يسعدكم و يبارك لكم في بعض و يحفظكم»، وقالت غادة عبدالرازق «مليون مبروك حبيبتي».

دينا تحيي حفل الزفاف

وحرصت الفنانة دينا على إحياء حفل الزفاف بالرقص والتي هنأت بوسي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «ألف مبروك الفنانة الجميلة بوسي وعريسها هشام ربيع ربنا يسعدكم».

حفل زفاف بوسي

وأقيم أمس في أحد الفنادق الكبرى على النيل حفل زفاف بوسي بحضور عدد كبير من أصدقائها داخل الوسط الفني وهم منى عبد الغني، مصطفى حجاج، شريف باهر، ناصر سيف، لمياء عبد الحميد، المطرب حكيم، ريم البارودي، هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، وفاء عامر وزوجها، ميرهان حسين، محمد فؤاد، محمد نور، كاريكا، حمادة هلال.

وتألقت بوسي خلال حفل الزفاف بفستان من تصميم هاني البحيري والذي تميز بالتطريز.

آخر أعمال بوسي

بوسي قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية «أبيع الدنيا»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع يوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.