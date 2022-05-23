سبب غضب بوسي في حفل زفافها.. عليا الطلاق أبوظ الجوازة

أثارت المطربة بوسي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع مصور لها من حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع الذي أقيم، مساء أمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتظهر فيه غاضبة بشدة وهي تقول: «عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي.. أنا هابة مني».

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر وصول بوسي لهذه الحالة في ليلة العمر، خاصة أنها كانت ترقص مع المعازيم من أصدقائها داخل الوسط الفني، ومنهم هنادي مهنا ووفاء عامر وآيتن عامر وريم البارودي ومريهان حسين وغيرهن.

قاعة الفرح سبب غضب بوسي في حفل زفافها

وكشف مصدر لـ«الوطن» عن سبب غضب مطربة «آه يا دنيا» قائلًا: ضيق قاعة الفرح تسبب في غضب بوسي، لأن قاعة الفندق كانت صغيرة وتستوعب عددًا محدودًا من الحضور، ولكن عدد المدعوين للفرح تخطى السعة الاستيعابية للقاعة، فتسبب في حالة من الزحام بين الحضور.

وأوضح المصدر أن الراقصة دينا واجهت صعوبة بالغة في الرقص على المسرح، وطالبت المعازيم بإفساح المجال لها كي تتمكن من أداء وصلتها بسلاسة، لافتًا إلى أن عددًا من المعازيم أبدوا انزعاجهم الشديد من ضيق المكان، وهو ما وصل إلى مسامع بوسي التي غضبت بشدة من الموقف.

نجوم الفن في حفل زفاف بوسي وهشام ربيع

واحتفلت بوسي بزفافها على هشام ربيع، أمس الأحد، داخل أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من النجوم، منهم وفاء عامر وشقيقتها آيتن وهنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح ومحمد أبو داود والمطرب مصطفي حجاج ومريهان حسين وآخرين.