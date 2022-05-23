طريقة التقديم على تدريب البنك الأهلي 2022 وفرص عمل حديثي التخرج

شهد تدريب البنك الأهلي 2022، اهتمام عدد كبير من المواطنين، إذ زادت معدلات البحث عنها عبر المحركات المختلفة، بعد إعلان البنك الأهلي أمس، إتاحة فرص التدريب للطلاب عام 2022، ويمتد التسجيل لأسبوعين تقريبا، من يوم الأحد 22 مايو حتى الخميس 2 يونيو، ولن يلتفت للطلبات المقدمة بعد ذلك الميعاد المحدد.

وحدد البنك، طريقة التقديم المطلوبة لفرص تدريب البنك الأهلي 2022، التي يهدف بها تأهيل وإعداد الطلاب للعمل بالمجال المصرفي عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع فيسبوك، وذلك على النحو التالي:

طريقة التقديم لفرص تدريب البنك الأهلي 2022

حدد البنك الأهلي طريقة التقديم لفرص التدريب، وذلك على النحو التالي:

يتم الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

الضغط على خانة careers.

الضغط على كلمة internship.

تسجيل البيانات والتأكد من صحتها قبل إتمام عملية التسجيل.

والشروط المطلوبة، أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، ومن الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، يكون التقدير للسنة الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.

وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج

كما يقدم البنك الأهلي وظائف شاغرة لحديثي التخرج ويمكن التقديم لها من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي المصري، اختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف، ثم وظائف حديثي التخرج، ثم بعد ذلك تملأ البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف.

وجاءت الشروط المطلوبة للتقدم الحصول على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، والحصول على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى، و ألا يزيد السن على 28 عاما، ويكون محل الإقامة مطابق للرقم القومي.