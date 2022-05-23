وظائف خالية في البنك الأهلي السعودي.. تعرف على أهم الشروط

أعلن البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية، عن حاجته لشغل وظائف شاغرة لدى البنك تحت مسمى مصرفي فروع، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وحدد البنك الأهلي التجاري عددًا من الشروط لشغل وظيفة مصرفي فروع، على رأسها أن يكون المتقدم للوظيفة حديث التخرج، وحاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال والمحاسبة والتسويق والتمويل والاستثمار والأعمال البنكية والتأمين والمبيعات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

شروط وظيفة البنك الأهلي السعودي

كما تشمل شروط شغل وظيفة مصري فروع في البنك الأهلي السعودي أن يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد كحد أدنى، ويبلغ من العمر 26 عامًا ولديه مهارات اتصال فعالة، فضلًا عن القدرة على بناء علاقات مع فريق العمل والإلمام بمهارات استخدام الحاسب الآلي.

وأوضح البنك الأهلي التجاري في السعودية أنَّ المتقدم لشغل الوظيفة سيكون مسؤولًا عن تسويق وبيع منتجات البنك الاستراتيجية مع الالتزام بمفاهيم خدمة ورضا العملاء والمحافظة على المستوى الاحترافي والإيجابي في التعامل مع العملاء و تنفيذ العمليات وفق المعايير والجودة المطلوبة.

كما سيكون مسؤولًا عن تحديد ومعرفة احتياجات العملاء وحل مشاكلهم بما يتناسب مع توقعاتهم وإرشاد وتوجيه العملاء إلى القنوات الإلكترونية البديلة والمحافظة والالتزام بسرية معلومات العملاء وسجلاتهم والمبادرة بتقديم الأفكار والحلول التي تسهم في زيادة نسبة الرضا لدى العملاء ومعالجة شكاوى العملاء في الوقت المناسب وبفعالية من أجل ضمان رضا العملاء فضلا عن الالتزام بتطبيق سياسات وإجراءات ولوائح البنك ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي.

التقديم للوظيفة عبر موقع البنك الرئيسي على الإنترنت

وللتقديم في وظيفة البنك الأهلي السعودي، يجب الدخول على موقع البنك الرئيسي عبر الإنترنت، ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل المسمى الوظيفي والمؤهل الدراسي، والجنس ومجال العمل، وإلحاق السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم.

ونوه البنك الأهلي السعودي، أنَّه للتقديم في الوظيفة، يجب تسجيل البيانات الشخصية، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وصورة من وثيقة التخرج و صورة من السيرة الذاتية.