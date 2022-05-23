مقاولي التشييد والبناء: انخفاض أسعار كل المعادن بنسب من 10 لـ20%

أعلن المهندس محمد عبد الرؤوف، أمين عام صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، انخفاض أسعار كل المعادن بنسب متفاوتة خلال شهر مارس الماضي من 10 لـ 20%، الأمر الذي جعل هناك انخفاضا حاليًا في أسعار طن الحديد، بعد أن وصل سعره الأيام الماضية، لـ 21 ألف جنيه، لكنه عاد للانخفاض من جديد خلال الأيام الماضية، وهذا مؤشر يُعد جيدا للغاية، موضحًا أن الصاج المصفح انخفض سعره منذ أسبوع مضى بمعدل 5 آلاف جنيه ولكن هذا لم يسجل في الأسواق.

الصاج المصفح انخفض سعره منذ أسبوع مضى بمعدل 5 آلاف جنيه

وأضاف «عبد الرؤوف»، خلال حواره في برنامج «مال وأعمال»، على شاشة «extra news»، أن انخفاض أسعار المعادن أمر طبيعي، بعد أن وصلت أسعارها خلال الفترة الماضية لأعلى نقطة سعرية في العالم، وأصبحت ترتفع مع ارتفاع أسعار الذهب والمعادن، وانخفاضها في الوقت الحالي أمر طبيعي، مؤكدًا أن العالم الآن يمر بأزمة وسيحدث انخفاضات في المعادن بشكل كبير جدًا بعيدًا عن أزمة الغذاء العالمية، وهناك تغييرات في شكل خريطة العالم الاقتصادية.

تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الحديد

وأوضح أمين عام صندوق الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الحديد بالمصانع الاستثمارية مع زيادة الطلب خلال الفترة الحالية بالسوق المحلي، والتخوفات من حركة الشحن، مؤكدًا أن مصر تستورد البليت من العديد من الدول، ولكن ثلث واردات مصر من البليت من أوكرانيا، وتستورد معادن أخرى من بينها الصاج من روسيا، كما أن رفع أسعار الحديد في بعض المصانع خلال الفترة الحالية جاء نتيجة ارتباك حركة الشحن العالمي بسبب تداعيات الحرب والتخوفات من نقص الخام بالأسواق.