أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15-5-2022 في الأسواق المصرية

مازلت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية المصرية، تواصل استقرارها للأسبوع الثاني على التوالي، ورغم ذلك كثُرت عمليات البحث على أسعارها اليوم الأحد الموافق 15 مايو 2022، من خلال محرك العالمي «جوجل»، خاصة بعد قرار وقف التصدير.

وتمثل أسعار الحديد والأسمنت اليوم، اهتمامًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين المتابعين لأسعار مواد البناء، والعاملين بها.

واستمرارا للأخبار الخدمية التى تحرص جريدة «الوطن»، على تقديمها يوميا لقرائها، نوضح من خلال التقرير التالي أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الأحد 15 مايو الجاري، في الأسواق المحلية المصرية، وقد تتباين الأسعار بشكل طفيف في المحافظات البعيدة نظرا لتكاليف عمليات النقل.

أسعار الحديد اليوم 15-5-2022

- سجل اليوم حديد العتال سعر 19200 جنيه.

- سجل اليوم حديد سرحان سعر 19100 جنيه.

- سجل اليوم حديد عز سعر 19400 جنيه.

- سجل اليوم حديد بشاي سعر 19400 جنيه.

- سجل اليوم حديد عطية سعر 19100 جنيه.

- سجل اليوم حديد العشري سعر 19000 جنيه.

- سجل اليوم حديد المصريين سعر 19270 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 15-5-2022

وتباينت أسعار الأسمنت اليوم، الأحد 15-5-2022، في عدد من الشركات المختلفة العامة في الأسواق المحلية المصرية، حيث سجلت عدد من الشركات ارتفاعا طفيفا في سعر طن الأسمنت، واستقرت الأسعار في شركات أخرى.

- سجل سعر أسمنت السويدي 1275 جنيهًا.

- سجل أسمنت حلوان سعر 1270 جنيهًا.

- سجل اليوم أسمنت المسلة سعر 1255 جنيهًا.

- سجل الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت سعر 1280 جنيهًا.

- سعر أسمنت المعلم 1255 جنيهًا.

- سعر الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1255 جنيهًا.

- سجل اليوم أسمنت سيناء سعر 1230 جنيهًا.

- سجل اليوم سعر أسمنت العسكري 1225 جنيهًا.

- سجل اليوم سعر اسمنت المخصوص 1260 جنيهًا.

- سجل اليوم سعر أسمنت وادي النيل 1255 جنيهًا.