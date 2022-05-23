أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 23 مايو 2022 .. انخفاض سعر الحديد

ارتفعت معدلات البحث عبر الساعات الأخيرة عن أسعار مواد البناء اليوم، خاصة بعد انخفاض سعر طن الحديد بنحو 1000 جنيه في الطن، ليسجل في المتوسط ما بين 19 ألف جنيه وحتى 19 ألفًا و400 جنيه وفق المعلن من شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

أسعار مواد البناء اليوم

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على نشر الموضوعات الخدمية على مدار اليوم التي تجيب عن تساؤلات القراء عبر محركات البحث المختلفة، نستعرض أسعار مواد البناء اليوم في السوق المحلي، بحسب النشرة السعرية التي تصدرها غرفة مواد البناء بالغرف التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

سعر طن الحديد

وانخفضت أسعار الحديد في السوق المحلي، بقيمة تتراوح ما بين 800 إلى 1000 جنيه، وفق أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ليتراوح سعر طن الحديد ما بين 19 ألف جنيه إلى 19 ألفًا و400 جنيه، مقابل سعر يتراوح ما بين 19800 جنيه إلي 20 ألف جنيه خلال الفترة الماضية وذلك تسليم من المصنع، ولا يشمل تكلفة النقل والعمال ومكاسب تجار الجملة، وجاء سعر الحديد كالآتي:

- حديد الكومي بسعر 19 ألف جنيه.

- حديد بشاي 19400 جنيه.

- حديد العتال 19200 جنيه.

- حديد سرحان 19100 جنيه.

-حديد عطية نحو 19100 جنيه.

- حديد المراكبي 19100 جنيه.

- حديد المصريين 19270 جنيهًا.

- حديد المعادي 19 ألف جنيه.

- حديد العشري 19 ألف جنيه.

- حديد مصر ستيل 19 ألف جنيه.

- حديد عز 19400 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

أما سعر طن الأسمنت فسجل اليوم في السوق المحلي بين 1160 جنيهًا إلى 1220 جنيها، وتأتي الأسعار كالآتي:

- الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري» 1160 جنيهًا.

- مصر للأسمنت قنا «المسلة» 1160 جنيهًا.

- أسمنت سيناء بسعر 1160 جنيهًا.

- أسمنت وادي النيل بسعر 1170 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» بسعر 1160 جنيهًا.

- شركة أسمنت حلوان سجل 1215 جنيهًا.

-لافارج للأسمنت، سجل سعر الطن 1200 جنيه.

- أما في شركة السويدي، فسجل سعر الطن 1200 جنيه.

أسعار الجبس

وجاء سعر طن الجبس في الأسواق المحلية، الذي استقر بشكل كبير ليحافظ على نفس أسعاره منذ عدة أشهر كالآتي:

الدولية يباع بسعر 710 جنيهات.

شركة سينا بسعر 850 جنيهًا.

جبس مصر سيناء بسعر 650 جنيهًا.

السويس 580 جنيهًا للطن.

العامرية بسعر 650 جنيهًا.

المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا.