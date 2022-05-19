أسعار الحديد اليوم بعد قرار رفع سعر الفائدة.. بشرى سارة للمواطنين

يترقب العديد من الأشخاص التغيرات التي ستحدث خلال الساعات المقبلة في مختلف المنتجات والسلع والمعادن والعملات وغيرها، بعد قرار البنك المركزي، الذي اتخذه في اجتماعه اليوم، برفع سعر الفائدة بقيمة 2%، ومن ضمن ما يهم الناس، مواد البناء، لذا يبحثون عن أسعار الحديد اليوم وما سيحدث به خلال الفترات المقبلة.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار الحديد ثابتة كما هي، مشيرا إلى أنها لن ترتفع تأثرا بقرار البنك المركزي، حيث أنها ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

توقعات بانخفاض أسعار الحديد

وأرجع الزيني في تصريحات لـ«الوطن»، توقعاته بعدم ارتفاع سعر الحديد، إلى انخفاض أسعار الخامات عالميا بقيمة 150 دولار، متوقعا انخفاضها أيضا خلال الأيام المقبلة.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم وفقا لما قاله أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، مشيرا إلى أنها ثابتة في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري للطن اليوم نحو 19485 جنيهًا،.

كما سجل سعر حديد عز للطن اليوم نحو 19577 جنيهًا.

- سجل سعر حديد العتال اليوم نحو 19200 جنيه.

- سجل سعر حديد سرحان اليوم نحو 19100 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي اليوم نحو 19400 جنيه.

سجل سعر حديد عطية اليوم نحو 19100 جنيه.

- سجل سعر حديد العشري اليوم نحو 19000 جنيه.

كما سجل سعر الأسمنت الرمادي للطن اليوم نحو 1431 جنيهًا.

كما سجل سعر الأسمنت الأبيض للطن اليوم نحو 2882 جنيهًا.

كما سجل سعر الخشب الزان للطن اليوم نحو 14432 جنيهًا.

كما سجل سعر الخشب الأبيض للطن اليوم نحو 8847 جنيهًا.

وسجل سعر طن حديد المصريين للبيع من أرض المصنع نحو 19100 جنيه.