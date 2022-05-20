تراجع جديد في أسعار الحديد عالميا.. والطن ينخفض 70 دولارا

سجَّلت أسعار الحديد بالأسواق العالمية، تراجعا بقيمة بلغت 70 دولارا في المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وأظهرت بيانات أسواق المعادن أن أسعار حديد التسليح سجلت ما بين 810 إلى 840 دولارا للطن، وهي قيمة تقل عن أسعار الحديد المسجلة في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر، والتي تراوحت بين 880 – 900 دولار، مقارنة بـ920 دولارا في تعاملات 22 أبريل، و965 دولارا في تعاملات منتصف الشهر الماضي.

تراجع مستمر للخردة والبيليت

واستمرت أسعار خردة المعادن والبيليت في تراجعها، بعد سلسلة صعود قياسي خلال الأشهر الماضية، وسجل سعر طن الخردة 490 دولارا للطن، مقارنة بنحو 535 دولارا للطن، بعدما تراجع بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الماضي، حيث هبطت من مستويات 620 دولارا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.

في الوقت ذاته سجلت أسعار البيليت ما بين 610– 660 دولارا للطن لتنخفض بأكثر من 70 دولارا للطن، حيث تراوحت بين 680 – 730 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وسجلت أسعار البيليت التراجع الأكبر في الأيام الأخيرة من أبريل، حيث شهدت انهيارا سعريا، بعد ارتفاع جنوني استمر أكثر من شهر ونصف، وبلغ الانخفاض في سعر البيليت التركي نحو 40 دولارا في تعاملات 29 أبريل، مقارنة بأسعار 22 أبريل، بعد تراجع سابق بقيمة 130 دولارا، ليسجل طن البيليت التركي 720 دولارا، مقارنة بما يتراوح بين 760 و770 دولارا، هبوطا ما يتراوح بين 880 إلى 900 دولار للطن.

استقرار أسعار خام الحديد بعد تراجعات أبريل

فيما سجلت أسعار خام الحديد استقرارا لتسجل 139 دولارا للطن، بعدما شهدت تراجعا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث سجلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولارا في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل، وحوالي 154 دولارا في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.