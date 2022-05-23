آخر موعد لتحديث بيانات بطاقة التموين.. «إلحق سجل قبل انتهاء المدة»

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد لتحديث بيانات بطاقة التموين والتي تتطلب تسجيل رقم محمول باسم رب الأسرة وهو نفس الشخص صاحب بطاقة التموين والمدون اسمه على البطاقة التموينية، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم وتحديث بيانات البطاقات والأفراد المدرجين عليها.

آخر موعد لتحديث بيانات بطاقة التموين

وبناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فإن آخر موعد تحديث بيانات بطاقة التموين هو 30 يونيه المقبل، وذلك بالنسبة للمواطنين الذين تسلموا رسائل عبر بونات صرف الخبر تطالبهم بتسجيل رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة، إما من خلال مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات أو من خلال موقع دعم مصر الرسمي الذي أنشأته وزارة التموين لتقديم الخدمات التموينية الكترونيا للمواطنين دون الحاجة للذهاب للمكاتب التموينية لتقليل الزحام والتكدس أمامها.

الفئات المطلوب منها تحديث بيانات بطاقات التموين

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المواطنين المطلوب منهم تحديث بيانات بطاقات التموين هم فقط أصحاب البطاقة التموينية الذين تسلموا رسالة تسجيل للموبايل عبر بونات صرف الخبز، موضحة أنه غير إلزامي على المواطنين الذين لم يتسلموا الرسالة أن يقوموا بالتحديث.

وفي قرار تنظيمي لوزير التموين بعملية تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة فقط ورفض تسجيل رقم الموبايل باسم أحد أفراد بطاقة التموين، أعلن الدكتور علي المصيلحي استثناء السجناء وكبار السن من الذهاب لمكاتب التموين لإتمام عملية التسجيل، مع منح أحقية التسجيل لأحد أفراد الأسرة لهذه الفئة حال إثبات أن رب الأسرة غير قادر للذهاب للمكتب التمويني.