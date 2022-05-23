التموين: لن نقبل تسجيل رقم الموبايل باسم أحد أفراد البطاقة

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إنّه لن يتم قبول تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، إذا كان الرقم مسجلا باسم أحد أفراد البطاقة أو باسم أي شخص في الأسرة، سواء كان مسجلا على البطاقة أم لا، مطالبا أصحاب البطاقات التموينية بالالتزام بالتعليمات المرسلة لهم عبر بونات صرف الخبز، واتباعها من خلال تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر أو عبر المكتب التمويني التابع للمواطن.

شرط تسجيل رقم الموبايل بنجاح لتحديث بطاقة التموين

وأوضح مستشار وزير التموين لـ«الوطن»، أنّ تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، يشترط أن يكون باسم صاحب بطاقة التموين أو ما يسمى «رب الأسرة» المدون اسمه على البطاقة التموينية، سواء كان هذا الشخص هو الزوج أو الزوج أو الجد أو الجد أو الابن الأكبر سنا أو أي فرد بالأسرة، قائلا: «الشخص المدون اسمه على البطاقة التموينية هو رب الأسرة، وهو المعني بتسجيل رقم الموبايل باسمه».

طرق تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقتين لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين بالنسبة للمواطنين الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز، والتي جاء نصها كالتالي: «برجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة حتى 30 يونيو حتى لا تتوقف بطاقة التموين»، وتتمثل طرق تسجيل رقم المحمول في التالي:

1. من خلال التوجه لأقرب مكتب تموين تابع لمحافظة البطاقة التموينية.

2. من خلال الدخول على موقع دعم مصر واختيار خدمة تسجيل رقم المحمول التي تم تفعيلها على الموقع الثلاثاء الماضي.