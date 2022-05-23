تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل.. هل يشترط شركة محمول بعينها؟

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم إلزام المواطن على اختيار شركة محمول بعينها من أجل إتمام عملية تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل، مشددة على حرية المواطن في اختيار أي خط موبايل من إحدى شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر وهي: «we واتصالات وفودافون وأورنج»، دون التقيد بشراء خط من شركة بعينها.

شرط نجاح تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل؟

ونوهت وزارة التموين، بأن هناك شرطا وحيدا لإتمام تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل بنجاح، سواء عبر موقع دعم مصر أو من خلال موظف مكتب التموين التابع له المواطن، إذ يتمثل الشرط في أن يكون رقم الموبايل مسجل باسم صاحب بطاقة التموين أو رب الأسرة المدون اسمه على بطاقة التموين.

تكلفة خدمة تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين؟

فيما أوضحت وزارة التموين، أن خدمة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينة، مجانية تماما، دون الحصول على أي مقابل مادي، سواء تمت الخدمة من خلال مكاتب التموين، أو عبر موقع دعم مصر الرسمي، محذرة من الانسياق وراء صفحات منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب إتمام الخدمة مقابل مبالغ مالية.

أهمية تسجيل رقم موبايل لبطاقة التموين

أوضح الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الهدف من تسجيل رقم موبايل لبطاقة التموين، خلق هوية رقمية وقناة اتصال بين وزارة التموين وبين المواطن صاحب بطاقة التموين، من أجل إرسال له كل التعليمات الخاصة بمنظومة البطاقة عبر رسائل هاتفية على رقم الموبايل المسجل.