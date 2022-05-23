سعر سجائر مارلبورو.. «الأحمر والأبيض ثابتين»

سعر سجائر مارلبورو لم يتحرك من قبل شركة فيليب موريس إحدى شركات إنتاج السجائر الأجنبية في مصر بعدما عدلت بعض أسعار منتجاتها اليوم.

ورفعت شركة فيليب موريس أسعار سجائر lm اليوم بمقدار جنيه واحد؛ ليصل سعر العبوة إلى 34 جنيها بدلا من 33، دون أن يتحرك سعر سجائر مارلبورو.

سعر سجائر مارلبورو لم يتحرك

سعر سجائر مارلبورو اليوم سجل نحو 46 جنيها لمختلف الأنواع «الأحمر والأبيض»، بينما سجل سعر عبوة السجائر المارلبور كرافت 36 جنيها.

وأعلنت شركة فيليب موريس في بيان رسمي، اليوم، زيادة سعر سجائر lm بمقدار جنيه بينما لم تقترب من سعر سجائر مارلبورو.

سعر سجائر lm يصل إلى 34 جنيها

وارتفع سعر سجائر lm بعد التعديلات الجديدة من 33 جنيها لتصل إلى 34 وفقا لما أعلنته الشركة اليوم، وأبلغت بالقرار كافة التجار والوكلاء في السوق المحلية.

وخاطبت فيليب موريس مصلحة الضرائب المصرية لإخطارها بقائمة الأسعار الجديدة بعد إجراء التعديلات اليوم؛ لتبدأ في التطبيق بداية من 23 مايو الجاري.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ خلال العام المالي المقبل لتتخطى حدود الـ86 مليار جنيه مقابل 79 مليار جنيه حصيلة الضرائب المستهدفة خلال العام المالي الحالي.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة فيليب موريست، رفع سعر السجائر المارلبور بقيمة 2 جنيه للعبوة بينما حركت سعر عبوة سجائر ميريت بقيمة جنيه واحد لتصل إلى 49 جنيها.