عاجل..«فيليب موريس» تعلن زيادة أسعار سجائر إل إم جنيها في العلبة

رفعت شركة فيليب موريس أسعار سجائر إل إم بقيمة جنيه، بينما أبقت على أسعار سجائر مارلبورو وميريت بأنواعها. وبحسب جدول الأسعار الذي أرسلته الشركة إلى مصلحة الضرائب، فقد بلغ سعر سجائر إل إم الأحمر والأرزق والفضي 34 جنيها، مقابل 33 جنيه، في حين بلغ سعر سعر سجائر ميريت بأنواعها 49 جنيه، ومارلبورو الأحمر والجولد، 46 جنيها للعلبة، ومارلبورو كرافتد بأنواعها 36 جنيها.

الأسعار الجديدة تطبق بداية من اليوم

وقال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر لـ«الوطن» إن الشركة أخطرت مصلحة الضرائب المصرية بأسعار السجائر الجديدة، والتي دخلت حيز التطبيق بداية من اليوم 23 مايو، وسيتم اتخاذها أساسا لحساب ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي ترفع فيها الشركة أسعار سجائرها، ففي بداية شهر مارس الماضي، أعلنت الشركة عن زيادة أسعار صنفين فقط هما «ميريت» و«مارلبورو»، بقيمة جنيه للأولى، وجنيهين للثانية.

أسعار سجائر الشرقية للدخان

وسبق أن أعلنت الشركة الشرقية للدخان، المنتج الأكبر للسجائر في مصر، زيادة أسعار عشرة أنواع من السجائر التي تنتجها، حيث ارتفع سعر علبة مونديال سويتش إلى 24 جنيها، وعلبة سجائر بوكس من 10 إلى 11 جنيها، وبوسطن، بلومنت إلي 18.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار علب، كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، كليوباترا بوكس، وسجائر السوبر، إلى 17.5 جنيه، 18 جنيها، 19 جنيها، 20 جنيها على التوالى.

وتستهدف وزارة المالية، تحصيل ضرائب على منتجات التبغ والسجائر بقيمة 79 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، بزيادة 7 مليارات جنيه عن العام المالي السابق.