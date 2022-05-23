«اقتصادية قناة السويس»: البدء في إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء 2023

قال المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، تُعد مشروعات واعدة وتمثل المستقبل، وننشد أن تكون مصر بصفة عامة والمنطقة الاقتصادية بصفة خاصة مركزا عالميا لإنتاج هذا النوع من الصناعات، موضحًا أن هناك 6 مذكرات تفاهم تم توقيعها لجذب الاستثمارات بهذا المجال؛ لتهيئة المناخ العام للتحالفات العالمية التي ترغب في الاستثمار بالمنطقة.

تصدير الهيدروجين للخارج

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن تلك المذكرات تستهدف إنتاج الهيدروجين أو الأمونيا الخضراء بهدف تصديرها للخارج عن طريق ميناء السخنة، وهناك 3 مذكرات يتم توقيعها لاحقا، موضحًا أن هذه المشروعات يتم إمدادها بطاقة متجددة سواء شمسية أو رياح ويتم إنتاجها خارج المنطقة بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء بهذا المجال.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جار تحديد أراضي المشروعات وهناك مباحثات مع الشركات بشكل مستمر؛ للوصول خلال مؤتمر المناخ القادم لأن يكون لدينا التزامات قانونية وتعاقدية نهائية وواضحة ليبدأ العمل بهذه المشروعات بداية من العام المقبل، موضحًا أنه تم الاتفاق مع الشركات على مرحلة تجريبية تنتهي في 2026 على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن المياه المستخدمة تكون محلاة من محطات التحلية.

استخدام الطاقة المتجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين

وأشار إلى أنه يتم استخدام الطاقات المتجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 100 ميجا وات أول مشروع في المنطقة لإنتاج أمونيا خضراء، ويكون هناك باكورة إنتاج للمشروع قبل مؤتمر المناخ.