الديهي: من لا يرى إصلاحات حقيقية تجرى في مصر أعمى البصر والبصيرة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم أجمع يتعرض لأزمات بنسب متفاوتة، ونحن في مأزق تاريخي نتيجة الأزمة العالمية، ولدينا أدوات لمواجهة الأزمات نتحرك بها، مؤكدًا أن الشائعات والتخويف والترهيب من الأزمة الاقتصادية أخطر وأثر على معنويات المصريين أكثر من الأزمة الاقتصادية نفسها، والدولة لن تفلس، مناشدًا كل مواطن مصري يتحدث في التخصص الذي يفهم فيه فقط، فالجميع حاليًا متخصص في الأزمة الأوكرانية مثلما كانوا من قبل متخصصين في أزمة كورونا.

الدولة المصرية تعرضت للعديد من الأزمات منذ عام 2011

ووجَّه «الديهي»، حديثه للمواطنين، خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة TeN»»، «مدي دماغك لمين، متسلمش دماغك لحد، أخطر ما هو موجود هو تسليم البعض دماغه للآخر وهو غير أمين يضع بها أفكارا مسمومة وخاطئة»، مشددًا على أن الدولة المصرية تعرضت للعديد من الأزمات منذ عام 2011، ومع ذلك ما زالت تتحرك وتبني، ومن لا يرى ما يجري في مصر من إصلاحات حقيقية أعمى البصر والبصيرة.

مصر لا تستحق من أبنائها إلا الوقوف للحفاظ عليها

وأوضح الإعلامي، أن مصر لا تستحق من أبنائها إلا الوقوف للحفاظ عليها حتى لو نضحي بأرواحنا، «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يحاول أن يحبط المواطنين ويخفض الروح المعنوية لديهم لتهييجهم وتحريكهم وثورتهم لتخريب بلدهم»، موضحًا أن الروائي علاء الأسواني، ترجم روايته «جمهورية كأن» بأكثر من لغة، ومن بينها اللغة العبرية، منوهًا بأن علاء الأسواني لم يقترب بكلمة واحدة أو عمل روائي واحد من الاحتلال الإسرائيلي.

نشأت الديهي يهاجم علاء الأسواني وعمرو واكد

وأشار إلى أن علاء الأسواني «الثائر المناضل البطل»، يجري مداخلة ولقاء وحوارا مع قناة إذاعية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما شن الديهي، هجوما حادًا على عمرو واكد، بسبب تغريدة كتبها تسيء للسيدات المصريات، «هذا الرقيع الحقير الوغد أجرى استفتاء بسخرية تحدث خلاله عن المرأة المصرية بما لا يليق، ويطعن في شرفهن وأخلاقهن، هو شخص يمارس جميع الرذائل باسم الحرية وهو خائن للهواء الذي تنفسه في مصر، والماء الذي شربه في مصر، وما قاله عن المرأة المصرية ينسحب على أمه وأشقائه»، موضحًا أن عمرو واكد حذف التغريدة واعتذر عنها، معقبًا: «اعتذارك غير مقبول لأن السم موجود في عروقك».