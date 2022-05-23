غادة إبراهيم تكشف سر غيابها عن عزاء الفنان سمير صبري (فيديو)

غابت الفنانة غادة إبراهيم، عن عزاء الفنان سمير صبري، الذي أقيم مساء اليوم، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور العديد من نجوم الفن والصحافة في مصر.

وقالت غادة إبراهيم في تصريحات لـ«الوطن»، إن سبب غيابها عن عزاء سمير صبري، ازدحام الطرق، وخوفها أن تتأخر عن موعد التحقيق معها بنقابة المهن التمثيلية.

غادة إبراهيم: ازدحام الطريق سبب عدم حضور العزاء

وأضافت أنها تثق في نزاهة المستشار الذي يجري معها التحقيق، لأن كل مستشاري الدولة ينصرون الحق، وأنها لا تعرف سبب وقفها عن العمل.

أزمة الفنانة غادة إبراهيم كانت بدأت خلال تواجدها في تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري، حينما توجهت إليها سيدة وقالت لها إنها لا يسمح لها باستقلال الأتوبيس الخاص للفنانين الذين سيسافرون للإسكندرية لدفن الجثمان، ما جعلها تخرج وتهاجم بقوة فى تصريحات تلفزيونية، الفنانة إلهام شاهين والاعلامية بوسي شلبي وتصفهما بطريقة غير لائقة إثر تداول تلك الفيديوهات تقرر التحقيق معها فى النقابة.

إلهام شاهين: لم أسافر إلى الإسكندرية ولا أعرف غادة إبراهيم

الفنانة إلهام شاهين كانت نفت تماما تواجدها في هذه المشاجرة، مؤكدة أنها لم تسافر الإسكندرية، وأنها جاءت ورحلت مع الفنانة ليلى علوي، ولم تلتقي بأي شخص فى الجنازة، وأنها لا تعرف من الأصل فنانة تدعى غادة إبراهيم.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، كانت شاركت اليوم في حضور عزاء الفنان سمير صبري، الذي أقيم في مسجد الشرطة.