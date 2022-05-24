حودة بندق يعتذر للمدعوين لحفل زفافه: العدد كبير

وجه مغني المهرجانات الشعبية حودة بندق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الاعتذار لجميع المدعوين في حفل زفافه.

وكتب حودة بندق قائلا: «السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ￼، انا حابب اشكر كل اللي حضر وجاء الفرح امبارح بعتذر اعتذار كبير لكل من جاء وما قدر يدخل بسبب العدد الكبير اللي كان موجود اسف ليكم».

حفل زفاف حودة بندق

واحتفل حودة بندق، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة.

ونشر مصمم الجرافيك حمو الرايق، أحد أعضاء «فريق VIP» لـ حمو بيكا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع مصورة لحظة دخول حودة بندق إلى القاعة، حيث اصطحبته موسيقى أجنبية، كما ظهر الأخير وهو يرقص بصحبة عروسه.

رسالة إلى والده

وقبل حفل زفاف حودة بندق بساعات تذكر والده والذي كتب عنه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «بابا حبيبي هو اللي مصورني الصورة دي.. أنا فاكر كان فرحان بيا الأيام دي وأنا بلعب رياضة وبروح جيم».

وأضاف حودة «أنا فرحي بكرة يا حبيبي كان نفسي تبقي معايا، بس أعمل إيه مش بإيدي والله على عيني يابا واحشني نفسي أشوفك وأبوس إيدك ورجلك زي ما كنت بعمل يا بندقة يا جميل.. افرح يا عم ابنك كبر وهيبقى عريس.. يا رب يغفر لك ويجعلك من أهل الجنة يا حبيبي يا رب».

وحصل حودة بندق على المركز الرابع، ضمن قائمة الأغاني المصرية الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» في شهر سبتمبر، بمهرجان «خطر» الذي شاركه الغناء مسلم.