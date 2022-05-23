«روسيا»: من الممكن حل أزمة الغذاء عند رفع العقوبات على صادراتنا

قال نائب وزير خارجية روسيا، اليوم الاثنين، أنّه من الممكن حل أزمة الغذاء إذا تم رفع العقوبات على صادرات روسيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة "العربية".

الرئيس الأوكراني يدعو إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا

وفي وقت سابق دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض عقوبات "قصوى" على روسيا خلال كلمة افتراضية يوم الاثنين أمام مديري الشركات والمسؤولين الحكوميين والنخب الأخرى في اليوم الأول من اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقال إن العقوبات يجب أن تذهب أبعد من ذلك لوقف العدوان الروسي ، بما في ذلك حظر نفطي ، وإغلاق جميع بنوكها ، وقطع التجارة مع روسيا تمامًا.

وقال "زيلينسكي": "هذا ما يجب أن تكون عليه العقوبات: يجب أن تكون قصوى ، حتى يتسنى لروسيا وكل معتد محتمل آخر يريد شن حرب وحشية ضد جارتها أن يعرف بوضوح العواقب المباشرة لأفعالهم"، كما دعا إلى الانسحاب الكامل للشركات الأجنبية من روسيا لمنع دعم حربها ، وقال إن أوكرانيا تحتاج إلى تمويل لا يقل عن 5 مليارات دولار شهريًا.

تدمير عشرات الآلآف من المنشآت الأوكرانية

وتابع: "حجم العمل هائل، لدينا خسائر تزيد عن نصف تريليون دولار ، ودمرت عشرات الآلاف من المنشآت"، وقال "زيلينسكي": "بعد أن اتفقت الأيام المقبلة لمجموعة السبع الكبرى على تقديم 19.8 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية "نحن بحاجة إلى إعادة بناء مدن وصناعات بأكملها".

وقال إنه إذا كانت أوكرانيا قد "تلقت 100٪ من احتياجاتنا دفعة واحدة ، في فبراير الماضي فيما يتعلق بالأسلحة والتمويل والدعم السياسي والعقوبات ضد روسيا ، فإن النتيجة ستكون إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح.

وتدخل الحرب الروسية الاوكرانية شهرها الرابع منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على البلاد لحماية إقليم دونباس وتحييد كييف عسكرياً.