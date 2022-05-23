الجيش الأوكراني يعلن مقتل أكثر من 55 جنديا روسيا في ميكولايف وخيرسون

أعلن الجيش الأوكراني، مقتل أكثر من 55 جنديا روسيا على خط التماس في منطقتي «ميكولايف» و«خيرسون»، كما أسقطت القوات الأوكرانية، طائرة استطلاع بدون طيار من طراز «أورلان 10» فوق المنطقة الأخيرة.

وقالت قيادة العمليات القوات المسلحة الأوكرانية الجنوبية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الوضع في منطقة «أوديسا» مستقر وتحت السيطرة، مشيرة إلى مغادرة السفينة الأدميرال ماكاروف، وهي واحدة من أحدث السفن التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، «سيفاستوبول»، للانضمام إلى مجموعة من 7 سفن إنزال كبيرة ومدمرتين للصواريخ في البحر الأسود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبه، أوضح مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، ليودميلا دينيسوفا، على «تليجرام»، أن «موسكو» تخطط لفرض الروسية على العملية التعليمية في «ماريوبول» في العام الدراسي الجديد ، وتقديم معاييرها الخاصة.

وحظر البرلمان في أوكرانيا، رمزي «زد و في» اللذين تستخدمهما القوات الروسية على معدات موسكو العسكرية خلال حربها في أوكرانيا، وصوت 313 نائبا من إجمالي 423 عضوا بالبرلمان لصالح القرار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

موافقة برلمانية على دعوة زيلينسكي للسماح باستخدام الرمزين لـ أغراض تعليمية

من جانبه، وافق البرلمان الأوكراني، على دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسماح باستخدام الرمزين لأغراض تعليمية أو تاريخية، كما حظر القانون الجديد إنشاء منظمات غير حكومية تستخدم رمزي الحرب الروسية أو تقوض سيادة أوكرانيا.

ومدد البرلمان، أمس الأحد فترة فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا 90 يوما أخرى أو حتى 23 أغسطس المقبل.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إن محاولات «موسكو» لعطيل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا، لن يكون لها تأثير كبير على استمرار المساعدة العسكرية الولايات المتحدة لـ «كييف».

وسيتحرى المحققون الروس، ملابسات محاولة القوميين الأوكرانيين اغتيال أندريه شيفتشيك عمدة مدينة إنرجودار بمنطقة زابوروجيا الواقعة جنوبي وسط أوكرانيا.

وقالت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية، إن شيفتشيك أصيب واثنان من حراسه في 22 مايو الجاري جراء انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في خزانة كهربائية بـ مدخل منزل، مشيرة إلى تلقيه تلقى تهديدات متكررة من القوميين الأوكرانيين بعد انحيازه إلى «موسكو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

«بوشكوف»: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا غير مدرجة في استراتيجية زيلينسكي

من جانبه، قال السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن المفاوضات بين بلاده وأوكرانيا غير مدرجة في استراتيجية فولوديمير زيلينسكي وعلى أجندة الغرب.

وقام متطرفون «النازيون الأوكرانيون» بإلقاء طلاء أخضر على القس فلاديمير ماندزيوك، كاهن مدينة ستري في منطقة «لفوف» الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق مع «أوبك +» يشمل روسيا، مشيرا لـ صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل اتفاقية جديدة، وسط حالة عدم الاستقرار في السوق.

«بن سلمان»: «أوبك+» ستزيد الإنتاج إذا كان هناك طلب

وأضاف بن سلمان، أن للقضاء على مشاكل الإنتاج وتكرير النفط، يجب على الحكومات تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة.

وأشار بن سلمان، إلى أن «أوبك+» ستزيد الإنتاج إذا كان هناك طلب، وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن السياسة لا ينبغي أن تتدخل في عمل «أوبك +».

بدورها، قالت المفوضة الأوروبية للشراكة الدولية، يوتا أوربيلينين، إنه من الضروري تحسين آليات إعادة هيكلة ديون عدد من دول قارة إفريقيا الآخذة في الازدياد، مشيرة في مقابلة «آر إن دي» الألمانية، إن العديد من الدول في إفريقيا تواجه تحديات ضخمة من حيث الغذاء والطاقة والصحة

مفوضة أوروبية: الجوع واليأس يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات خطيرة

وأضافت أوربيلينين: «بينما ينصب التركيز الرئيسي حاليا على الحرب «الروسية الأوكرانية»، لا يمكن للمرء أن يدير ظهره لبقية العالم، وخاصة الجنوب العالمي، موضحة أنه يمكن أن يؤدي الجوع واليأس إلى اضطرابات خطيرة».

وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى ضرورة العمل سويا لإيجاد حلول لمنح هذه الدول حرية مالية أكبر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مفوضية أوروبا تستقطع 100 مليون يورو من بولندا

من جانبها، استقطعت «المفوضية الأوروبية» 100 مليون يورو من مخصصات الميزانية لـ بولندا بسبب رفض «وارسو» الامتثال لقرار محكمة العدل التابعة لـ الاتحاد في لوكسمبورج، القاضي بدفع بولندا مليون يورو يوميا لـ المفوضية كغرامة لعدم امتثالها لقرار محكمة سابق بإنهاء أنشطة الغرفة التأديبية للقضاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح مفوض العدل بـ «الاتحاد الأوروبي»، ديدييه رايندرز، إنه حُكم على بولندا بدفع غرامة قدرها مليون يورو يوميا لأنها لا تمتثل للقرار حول الدائرة التأديبية للقضاة، مشيرا إلى زيادة المبلغ إلى 160 مليون يورو، وتم استقطاع أكثر من 100 مليون يورو.