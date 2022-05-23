روسيا تحظر دخول الممثل الأمريكي مورجان فريمان.. تعرف على السبب

روسيا تحظر دخول مورجان فريمان إلى أراضيها، ضمن عقوبات كثيرة فرضتها روسيا، على عدد من الدول والشخصيات التي وصفتها بـ«غير الصديقة»، على خلفية رفض العملية الروسية العسكرية ضد أوكرانيا، إذ لم يقتصر القرار على الشخصيات السياسية فقط، بل امتد أيضا، إلى الشخصيات الفنية، الذين جاء على رأسهم فريمان، إذ تداول معجبيه الخبر وسط سخرية من بعضهم، وتعجب من الآخرين.

روسيا تحظر دخول مورجان فريمان وبايدن

كانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت قائمة تشير إلى أن روسيا تحظر دخول مورجان فريمان ضمن 963 شخصا أمريكيا، من بينهم أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومارك زوكربيرج مالك مجموعة ميتا، المسؤولة عن عدة تطبيقات إليكترونية أشهرها «فيسبوك» و«انستجرام».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار موسكو، بحظر دخول شخصيات أمريكية إلى أراضيها، جاء بهدف الرد على عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

رد فعل محبي مورجان فريمان

وصف عدد من متابعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخبر المتداول تحت عنوان: روسيا تحظر دخول مورجان فريمان بـ«الغريب والمثير للدهشة»، بحسب قناة العربية، التي نشرت مقطع فيديو، ذكرت أنه تسبب في حظر الفنان الأمريكي صاحب الـ84 عاما، من دخول الأراضي الروسية.

ويعود مقطع الفيديو إلى عام 2017 ، إذ أكد خلاله «فريمان»، أن موسكو تقود «مؤامرة» ضد واشنطن، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

البيت الأبيض يسخر من قرار الحظر

استقبل الفنان الأمريكي مورجان فريمان، قرار حظر دخوله إلى روسيا، بلقاء جمعه بمواطنه مارك زوكربيرج مؤسس «فيسبوك»، وهما يشاهدان الفيديو سويا، فيما استقبل البيت الأبيض قرار منع الرئيس الأمريكي من دخول الأراضي الأمريكية بسخرية، إذ ردد مسؤوليه: «لا أحد كان ينوي قضاء العطلة في موسكو، يبدو أن نظام بوتين، استهدف جو بايدن عن طريق الخطأ».