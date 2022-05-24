رئيس الحجر الزراعي: لن يتم تصدير أي بصل غير مكود للسعودية من أول يونيو

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إنه تم تكويد البصل لتصديره للمملكة العربية السعودية ومختلف الدولة لمعرفة دورة تحرك المنتج الزراعي وتتبع الشحنة منذ خروجها من مصر حتى وصولها إلى الدولة الأخرى، مبينا أن الدولة السعودية أعلنت موافقتها على المنظومة المصرية للحجر الصحي لأنها الأكثر إحكاما على المنتجات الزراعية خاصة أن 40% من البصل المصري سيسافر إلى السعودية.

الكود يدخل حيز التنفيذ بداية من يونيو المقبل

وأضاف العطار خلال استضافته في برنامج «من مصر»، مساء أمس الإثنين، على فضائية cbc، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن منظومة التكويد المطبقة في التعامل مع السعودية هي نفسها المطبقة على نفس شروط تصدير البصل لليابان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهذا التكويد يتيح التتبع الدقيق للشحنة ومعرفة المزراع وكان التصدير وهذا الأمر سيتم تطبيقه بداية من يونيو المقبل ولكن القرار صدر منذ بداية شهر رمضان الماضي وتم إتاحة الفرصة للفلاحين لإضافة التكويد إليهم لأن المملكة العربية السعودية لن تتلقى أي بصل مصري غير مكود بالطريقة الجديدة للتكويد.

التكويد ضرورة

وأصدرالحجر الزراعي منشورا وأرسل نسخة إلى المجلس التصديري للحاصلات يفيد فيه بأن المحاصيل الزراعية المقبلة التي سيتم تصديرها يجب أن تكون مكودة وعلى رأسها البصل الذي تستورد منه العربية السعودية 40% من المحصول المصري، وسيتم التطبيق لكل جهات التصدير مع إلغاء أي استثناءات كانت تتم من قبل في رؤية لزيادة تصدير المحاصيل المصرية والتي تحتل مكانة خاصة بحيث تصدرت مصر قائمة العالم في تصدير محاصيل الموالح.