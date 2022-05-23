وظائف خالية في المدينة الطبية لجامعة الدمام السعودية.. أهم الشروط

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية عن وظائف شاغرة لديها في المدينة الطبية الأكاديمية، وقال الدكتور طفيل اليوسف، المتحدث الرسمي باسم الجامعة السعودية، إنَّ الوظائف المتوفرة تأتي ضمن برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الطبية في المدينة الطبية الأكاديمية (AMC - IAU).

التقديم إلكترونياً

وأضاف أنَّ التقديم سيكون إلكترونيا ًمن خلال موقع الجامعة الإلكتروني على شبكة الإنترنت بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وحول الشروط الخاصة للتقدم للوظيفة، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة أن الوظيفة لديها العديد من الشروط الواجب توفرها جميعاً لمن يرغب التقدم إليها وهي أن الوظائف متاحة لمن يحمل الجنسية السعودية فقط، مع مراعاة الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات، وكذلك التصنيف المهني للوظائف الصحية.

شروط التقديم للوظائف الشاغرة في المدينة الطبية بالدمام

وتابع المتحدث الرسمي باسم الجامعة أنَّه من ضمن الشروط المعلنة هي أن تكون الخبرات في ذات الوظيفة، وأن المتقدم يجب عليه أن يجتاز عدة مراحل بداية من الاختبار والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي لجميع الوظائف.

ودعا المتحدث الرسمي الراغبين في التقديم على الوظائف، بضرورة الدخول على الموقع الإليكتروني للجامعة من خلال هذا الرابط، لللإطلاع على كل الشروط بشكل تفصيلي.

وتعد جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، بالدمام، إحدى الجامعات الحكومية السعودية المستقلة، التي تأسست عام 1975، ويقع مقرها شمال حي الراكة الواقع على واجهة الخليج العربي، على الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي الدمام والخبر.

وتضم الجامعة 19 كلية في تخصصات مختلفة، ويدرس بها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، وتعد كلية الطب إحدى الكليات الرائدة ضمن الجامعة التي تمكنت من الحصول على عدة جوائز دولية أبرزها (ASPIRE) الدولية في التعليم الطبي من جمعية التعليم الطبي في أوروبا (AMEE)، وقبلها حصلت على الاعتماد الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب والاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا.