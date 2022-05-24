الجامعات: تصحيح الامتحانات أول بأول.. وإعلان النتيجة في أسرع وقت

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية كافة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

التوسع من الاختبارات الإلكترونية والموضوعية خلال امتحانات التيرم

وأكد عدد من رؤساء الجامعات على التوسع من الاختبارات الإلكترونية والموضوعية خلال امتحانات التيرم، وكذلك أعمال التصحيح الإلكتروني من أجل الإسراع في إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح لأوراق الامتحانات مباشرة، التي من المقرر أن تبدأ بعد انتهاء كل مادة امتحاناتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على انتهاء الكليات المختلفة من كافة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتظم أعمالها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا.

ولفت إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة التوسع من الاختبارات الإلكترونية والموضوعية لمختلف الفرق الدراسية وكذلك التشديد على ضرورة تطبيق أعمال التصحيح الإلكتروني لكافة الامتحانات من أجل الإسراع في إعلان نتاىج الكليات في أسرع وقت، منوها إلى أن مجلس الجامعة شدد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري.

التوسع في التصحيح الإلكتروني

ومن ناحيته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل أنه من المقرر أن تجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري بنظام الاختبارات الإلكترونية والموضوعية، وكذلك التوسع من التصحيح الإلكتروني لكافة الامتحانات من أجل الانتهاء من تصحيح امتحانات التيرم في أسرع وقت وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسرعة، مؤكدا على الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام.