الجامعات: استمرار تطبيق إجراءات كورونا في «كنترولات» الامتحانات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وكذلك تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بأن تكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني من المناهج الدراسية التي درسها الطلاب، والتأكيد على تطبيق قرارات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الجامعي، والتي من المقرر أن تنتهي الامتحانات خلال شهر يوليو المقبل.

امتحانات الجامعات 2022

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 في «الكنترولات»، واستمرار تقليل أعداد المصححين، بجانب التوسع من أعمال التصحيح الإلكتروني، مؤكداً أنه جرى التشديد على التوسع من الاختبارات الإلكترونية والاختبارات الموضوعية تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.

التوسع من التصحيح الإلكتروني

و في السياق ذاته، أكد الدكتور فوزي ترك، رئيس جامعة بدر، على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، ستتم في موعدها والتأكيد على الكليات بالتوسع من الاختبارات الإلكترونية والموضوعية وكذلك أعمال التصحيح الإلكتروني، والتأكيد على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد على التوسع في الاختبارات الإلكترونية وكذلك أعمال التصحيح الإلكتروني بجانب أن تكون الامتحانات من المناهج الدراسية المقررة خلال التيرم، وتطبيق قانون تنظيم الجامعات في التعامل مع الغشاشين.