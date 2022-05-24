رونالدينهو يصل إلى مطار القاهرة

وصل نجم منتخب البرازيل رونالدينهو إلي مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، بعد تلبيه الدعوة من شركة الشرقية «إيسترن كومباني» في إطار حملة ترويج للسياحة المصرية، وسط تواجد أمني كثيف، مع وجود وسائل إعلامية لتغطية لحظة وصوله.

وفي هذا الصدد، كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني والرئيس الشرفي للنادي، عن تفاصيل زيارة أسطورة البرازيل رونالدينيو، إلى مصر، حيث أكد أن زيارة النجم العالمي لمصر هي بمثابة عامل ضخم سيساعد في تنشيط السياحة.

وأوضح أن الزيارة ستكون في إطار ترويجي للسياحة المصرية والمعالم الأثرية المتواجدة بها، إذ كان من المقرر أن تلعب مباراة الأهلي مع نادي إيسترن كومباني الأربعاء بحضور النجم البرازيلي، ولكن بعد إعلان رابطة الأندية عن تأجيل المباراة بسبب مشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، فمن المقرر أن يقوم رونالدينهو بزيارة أهرامات الجيزة في حملة ترويجية للسياحة المصرية ومعالمها الأثرية، خصوصاً أن النجم العالمي لديه ملايين من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.