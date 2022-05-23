«الشرقية للدخان» تنفي زيادة أسعار السجائر والمعسل

نفت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» كبرى الشركات المنتجة للسجائر في مصر تحريك أسعار منتجاتها اليوم سواء السجائر المحلية أو المعسل، مؤكدة أنها لم ترفع أسعار السجائر منذ بداية العام الحالي 2022، وأي زيادات جديدة تعلن عنها بشكل رسمي.

وقال مرسي أبو عامر، المتحدث الرسمي باسم الشركة الشرقية للدخان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شركته لم تحرك أسعار السجائر مؤخرا، مضيفاً: «لم نرفع أسعار أي نوع من السجائر المحلية وكذلك الحال بالنسبة لأسعار عبوات المعسل المتعددة».

وأكد أبو عامرفي تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن تحريك أسعار السجائر التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان لا بد أن يتم الإعلان عنه بكل وضوح حتى لا يتم التلاعب في الأسعار بالأسواق، مشيراً إلى الشركة لم ترفع الأسعار منذ مارس الماضي.

تعديل أسعار السجائر المحلية

وكانت الشركة الشرقية للدخان عدلت أسعار عدد من أصناف السجائر المحلية في بداية شهر مارس الماضي، موضحة في بيان أرسلته للبورصة المصرية في الأول من مارس 2022، أنها رفعت الأسعار بعد ارتفاع كبير في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما زاد من التكاليف الإنتاجية مع الارتفاع الكبير في أسعار الشحن العالمية.

تحريك أسعار سجائر LM

وحركت شركة فيليب موريس، إحدى الشركات المنتجة للسجائر الأجنبية في مصر أسعار سجائر LM بقيمة جنيه واحد ليصل سعر علبة السجائر الأحمر والأزرق والأبيض إلى 34 جنيها بدلاً من 33 قبل اتخاذ القرار اليوم، وأوضحت في بيان رسمي، أن الأسعار الجديدة بدأ العمل بها اليوم.

ورغم رفع فيليب موريس لأسعار السجائر نوعية LM ثبتت الشركة أسعار منتجاتها الأخرى؛ السجائر المارلبورو 46 جنيها بكافة أنواعها، والمارلبورو كرافت 36 جنيها، والسجائر الميريت 49 جنيها دون تحريك.