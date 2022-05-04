الشرقية للدخان: لا زيادة في أسعار المعسل والسجائر رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج

نفت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» تحريك أو زيادة أسعار المعسل الذي تنتجه الشركة خلال الفترة الحالية، رغم ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج تأثرا بارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.

وكشف هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، عن عدم تحريك أسعار المعسل بكل أنواعه في الفترة الحالية، مؤكداً أن الشركة عند رفع أو زيادة منتجاتها تعلن ذلك بشكل رسمي، منعاً لحدوث أي بلبلة في الأسواق.

«إيسترن كومباني» حريصة على عدم رفع الأسعار

وأكد «أمان» لـ«الوطن»، أن شركته حريصة على عدم زيادة أسعار المنتجات سواء السجائر المحلية بكل أنواعها، أو المعسل بكل أنواعه، رغم ارتفاع التكاليف ومستلزمات الإنتاج منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، مضيفاً أن الشركة تقوم بدارسة أسعار السجائر والمعسل مقارنة بتكاليف الإنتاج لتقييم الأوضاع، مؤكداً أن الشركة لم تحرك أي أسعار منذ شهر مارس الماضي.

وأشار رئيس «إيسترن كومباني»، إلى أن وجود بعض الزيادات في الأسعار ببعض المناطق يرجع إلى جشع التجار واستغلال أيام إجازة عيد الفطر في رفع أسعار المنتجات، ومنها السجائر والمعسل.

ولفت «أمان» إلى أن الشركة تضخ يومياً ما لا يقل عن 250 مليون سيجارة في كل المحافظات، كما تنتج «إيسترن كومباني» نحو 30 طن معسل يومياً.

أسعار السجائر الرسمية حاليا

- سعر كليوباترا سوفت كوين 19 جنيها.

- سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) 20 جنيها.

- سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها.

- سعر بوكس 10 بسعر 11.50 جنيه.

- سعر سجائر بوسطن أو بلمونت 19.50 جنيه.

- سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه.