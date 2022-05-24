قبل «اللوك الإفريقي» أبرز إطلالات سميرة سعيد خلال مشوارها الفني (صور)

لفتت الفنانة سميرة سعيد الانتظار إليها بعد أن روجت لأغنيتها الجديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لأغنيتها الجديدة «يلا روح»، والتي تقدمها باللهجة المغربية بعد غياب سنوات طويلة عن الغناء بالمغربية.

ونشرت سميرة سعيد بوستر الأغنية، الذي ظهرت به بلوك جديد ومختلف كعادتها حيث ظهرت بلوك إفريقي، وشعر ضفاير، وتاتوه علي اليد، وعلقت عليه: «أغنيتي المغربية الجديدة يلا روح.. قريبا».

وأثنى جمهور سميرة سعيد على المظهر الجديد الذي حلت به خلال البوستر، ولم تكن هذه الإطلالة الغريبة جديدة على الفنانة سميرة سعيد التي تحرص في كل عمل جديد الظهور بإطلالة ملفتة للأنظار، ففي الترويج لألبومها عايزة اعيش أرتدت فستان اشبة بالمكرونة الإسباجتي والأندومي وكانت حديث السوشيال ميديا وقتها.

وفي عام 2016 نشرت سميرة سعيد جلسة تصوير كانت ايضا حديث السوشيال ميديا وقتها حيث ظهرت بفستان بنفسجي قصير عليه غطاء بلاستيك.

سميرة سعيد في المغرب

وفي مارس الماضي سافرت الفنانة سميرة سعيد بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا.

ونشرت سميرة وقتها، صورا عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت عليه: «بعد غياب سنتين أعود إلى المغرب الحبيب وأقوم بجولة في ربوعة، وكأني اكتشفه مرة أخرى، إحساسي مختلف هذه المرة، أتفقد كل رقعة فيه بحب وشغف، ويزيد من إحساسي بجماله دفء وحنان وحب أسرتي الصغيرة».

وكان أخر أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية «الوقت الحلو»، ضمن ألبوم «إنسان آلي»، ومن كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد SS production.