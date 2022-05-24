بـ«بندقية ونضارة شمس» محمد رمضان يعلن تصوير «كليب بلالين»

ظهر الفنان محمد رمضان بـ«لوك جديد» خلال «البوستر» الدعائي لأغنية «بلالين» والتي أعلن عن تصويرها بطريقة الـ«فيديو كليب».

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الإعلان الدعائي للأغنية، والذي ظهر خلاله بـ«لوك مختلف» كعادته إذ ظهر عاري يمسك بندقية ونظارة شمس ويضع علي رأسة «بندانة».

وتفاعل الجمهور مع المنشور، إذ أكدوا انتظارهم «الكليب».

وعلق محمد رمضان على «البوستر» الدعائي للأغنية قائلًا: «قريبا كليب بلالين، ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان يطرح أغنيه بلالين

وطرح الفنان محمد رمضان منذ أيام أغنيه «بلالين» عبر تطبيق أنغامي، وحققت نسب مشاهدات عالية في أول ساعات من طرحها.

كما أعلن محمد رمضان خلال فيديو نشره عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، سبب اختياره لأسم بلالين قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

مسلسل المشوار

وتألق الفنان محمد رمضان خلال السباق الرمضاني خلال مسلسل المشوار والذي شاركة فيه البطولة عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسى، سامي مغاوري، أحمد مجدي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

كلمات أغنية بلالين

وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».