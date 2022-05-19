أغنية بلالين للفنان محمد رمضان تحقق 44 ألف مشاهدة عبر «أنغامي»

طرح الفنان محمد رمضان أغنية جديدة بعنوان بلالين عبر منصة «أنغامي» الإلكترونية، وأعلن عن طرحها من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر صورة له من كواليس الأغنية، وعلق عليها قائلًا: «أغنية بلالين إهداء مني إلى كل بلونة شوفتها في حياتي، حصريًا على أنغامي، كل صيف وأنتم طيبين».

الجمهور يتفاعل مع أغنية بلالين لمحمد رمضان

وتفاعل الكثير من الجمهور مع أغنية بلالين لمحمد رمضان، كما حققت الأغنية 44 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها، وتقول كلمات الأغنية: «دخولنا مرعب خلي الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. ياض جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهما قلدوني.. بالأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكوا إنكوا توصلولي».

محمد رمضان يحيي حفل غنائي في الأردن

كما يستعد محمد رمضان الفترة المقبلة لإحياء حفل غنائي جماهيري في الأردن يونيو المقبل، أعلن عنه من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر بوستر الحفل، وعلق قائلا: «حفل غنائي ضخم في الأردن 17 يونيو المقبل»، وذلك بجانب تحضيره لفيلم جديد بعنوان «نمبر 1».

آخر أعمال محمد رمضان

يذكر أنه الفنان محمد رمضان تألق في شهر رمضان الماضي 2022 من خلال خوضه السباق الرمضاني بمسلسل «المشوار»، وشاركته بطولته الفنانة دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، سيد رجب، ندى موسى، أحمد صفوت، أسما ابراهيم، سامي مغاوري، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.