خلاف على مدار 3 سنوات.. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وبشرى

ما زالت لعبة القط والفأر بين الفنان محمد رمضان والفنانة بشرى مستمرة حتى يومنا هذا، فرغم أن المشاكسات والمشاكل والأزمات بينهما بدأت عام 2018، واعتقد البعض أنها انتهت العام الماضي في آخر دورات مهرجان الجونة إلا أنها عادت من جديد بعد طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة بلالين.

«كوبرا» شرارة الخلاف الأولى بين رمضان وبشرى

بداية أزمة رمضان وبشرى كانت حينما طرحت بشرى عام 2018 أغنية كوبرا، التي اعتبرها البعض أنها ترد على الفنان محمد رمضان، لاسيما بعد ادعائه بأنه «نمبر وان» و«الملك»، والتي تقول كلماتها: «لو فاكر نفسه إن لوحده جوا النادي.. ده فيه ملوك كتير دخلوا قبله من سنين.. كل الكلام يا عيني قاله على الفاضي.. ده محصلش رقم 70».

واستمرت الردود وسخرية كلا منهما للآخر مستمرة لمدة ثلاثة أعوام، إلى أن انتهت تلك المشاكل في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة حينما صعدت بشرى لـ محمد رمضان وتصافحا وقدمت له بوكيه ورد.

بلالين تعيد الخلاف بين الثنائي من جديد

ولكن الأزمة عادت من جديد عندما طرح منذ أيام الفنان محمد رمضان أغنية «بلالين». بشرى قالت في تصريحات تليفزيونية، يوم الأربعاء الماضي، «أنا مش فاهمة هو عايز يقول إيه بالأغنية، بس رمضان من الناس اللي عندهم رسايل موجهة من خلال أغانيهم، خلق لنفسه شكل أو حالة معينة، وقدر يفرض نفسه على الساحة الفنية».

وكتب محمد رمضان، في رسالة صوتية، نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأغنية بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير.. كل صيف وأنتم طيبين.. ثقة في الله نجاح».