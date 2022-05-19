بشرى ترد على محمد رمضان: هتخليني أعمل أغنية «كورة كفر»

أبدت الفنانة بشرى، دهشتها من أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة، والتي تحمل اسم «بلالين»، لا سيما أنّه لم تفهم معناها إلا بعدما رد عليها محمد رمضان، وإيضاح هدفه من الأغنية.

تعرف على نص رسالة بشرى لـ محمد رمضان

وكتبت بشرى، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «هو أنت نزلتها كلها أصلًا؟ أنا مسمعتيش غير المطلع بس.. فين الكوبليه.. عمومًا مبروك بس كده هتضطرني أعمل أغنية كورة كفر».

الأغنية بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي

كان محمد رمضان، قال للفنانة بشرى، في رسالة صوتية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الأغنية بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير.. كل صيف وأنتم طيبين.. ثقة في الله نجاح».

وتقول كلمات أغنية بلالين لـ محمد رمضان: «دخولنا مرعب خلى الكل يركن.. وحش اللعبة حضر يبقى كله يكتم.. ماليش آخر من الآخر أنا متحكم.. هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم.. يا جامد أنا كده من يومي.. نسخة واحدة وهم قلدوني.. الأسطورة أنا لقبوني.. صعبة عليكم أنكو توصلولي.. عاوز أخصام جديده يبقو معجبين».

بشرى تعود للسينما من خلال فيلم معالي ماما

وفي سياق متصل، كانت الفنانة بشرى عادت إلى السينما بعد غياب طويل من خلال فيلم يحمل اسم معالي ماما، حيث يستعرض المشاكل التي تواجه الأم العاملة مع أولادها، إذ تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول أم عاملة ولديها العديد من المسئوليات، وتعول 3 أطفال، ويحكي الفيلم عن علاقتها بأولادها ومواجهتها للمشاكل والصعاب.