أحمد عبدالعزيز يكشف علاقته بـ كمال أبورية.. ورأيه في التمثيل مع محمد رمضان

رد الفنان أحمد عبد العزيز، عن إمكانية تعاونه مع الفنان محمد رمضان فى عمل فني، قائلا: «محمد رمضان ناجح في اللون الذي يقدمه ولا أرفض العمل معه».

ليس عندي اعتراض للعمل مع أي شخص

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال لقاء مع برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، اليوم الجمعة، «لا يوجد لدي اعتراض على العمل مع أي شخص سواء لشخصه أو أي سبب آخر، وإذا كنت سأعترض، سيكون اعتراضي على التركيبة الفنية المعينة».

وفي سياق متصل، تحدث الفنان أحمد عبد العزيز، عن علاقته بالفنان كمال أبو رية، قائلا إنهما لم يتقابلا فنيا بعد مسلسل سوق العصر، وكان عملا فنيا جريئا ودراميا مكتوبا بشكل أكثر من رائع.

وتابع: «أول ما بدأت أقرأ سيناريو المسلسل حتى انتهيت لم أترك الورق من يدي، وكنت عارف أني هقدم شخصية منصور».

وواصل: «المخرج الراحل هاني إسماعيل كان محدد لي أني سأقدم شخصية منصور، وكنت أرى شخصية كمال أبورية عايق على اسم الشخصية، وهو صديق عزيز وكنا زملاء في المعهد.. ثم عملنا مع بعض في أكثر من عمل وبيننا كل شيء جميل، وهو شخص جميل».

علاقته مع كمال أبورية

وأردف: «مشتغلناش مع بعض الفترة الأخيرة يمكن علشان إحنا بدائل لبعضنا.. ومن أجل ذلك صعب أن يكون هناك عمل يجمعنا.. وأحب مسلسل ذئاب الجبل والمال والبنون».

ولفت إلى أنه عمل في المسرح كثيرا ولكن قلة أعماله به بسبب أن ظروف المسرح صعبة، مؤكدا أنه يحتاج لتشجيع كبير وعمل ضخم من أجل علاجه من حالة الضعف الشديدة.

وأكد أن المنصات الإلكترونية التي تعرض الأفلام، فكرة طبيعية وملائمة للعصر الحالي، وهي مجرد شاشة عرض جديدة ومفيدة، إلا في حالة وجود أجندات تخص اتجاها معينا غير فني.