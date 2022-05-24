«من أول دقيقة» تحقق 71 مليون مشاهدة.. وتعود لصدارة «يوتيوب» عالميا

حققت أغنية «من أول دقيقة» لأليسا وسعد لمجرد 71 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، كما عادت للصدارة مرة الأخرى واحتلت المركز الأول عالميا بعد أن تراجعت منذ أيام للمركز الخامس.

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وما زالت الأغنيه تتصدر التريند في عدد من الدول العربية والأجنبية.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية من أول دقيقة:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال

سعد لمجرد يحتفل بالأغنية

واحتفل المطرب المغربي سعد لمجرد أول ساعات من طرح الكليب مع جمهوره عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بتصدر أغنية من أول دقيقة، قائمة الأكثر مشاهدة على «يوتيوب» عالميا للمرة الأولى منذ أيام.

وكتب سعد لمجرد: «من أول دقيقة تتصدر مرة أخرى قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال آخر 24 ساعة، رغم مرور 9 أيام على طرحها».

حفل أليسا

وأحيت أليسا حفل غنائي في جدة رفع شعار كامل العدد، وغنت خلال الحفل لأول مرة أغنية من أول دقيقة التي تفاعل معها الجمهور وتصدرت التريند بهذا المقطع من الحفل.