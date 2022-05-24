الخولي: قائمة العفو الرئاسي تضم غارمين وغارمات لأول مرة

كشف النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي تفاصيل القائمة الجديدة المنتظر الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على قدم وثاق لتجهيز قائمة العفو الرئاسي ليتم إرسالها لرئاسة الجمهورية للبت فيها ولخروج قائمة جديدة من المعفو عنهم رئاسيًا.

وأوضح الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن اللجنة عملت على تلقي البيانات وتطبيق المعايير للخروج بقائمة «العفو الرئاسي»، لافتًا أنها لا تحتوي فقط على المحبوسين في قضايا الرأي إنما لتمتد للاختصاص الجديد الذي تمارسه اللجنة الآن من حالات الغارمين والغارمات.

القائمة ستصدر خلال الأيام المقبلة

وزف الخولي بشرى قائلا، إن القائمة ستصدر خلال الأيام المقبلة ستحتوى على أسماء عدد من الغارمين والغارمات لأول مرة منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، معتبرًا أن ذلك يمثل بشرة خير للعمل في ملف الغارمين والغارمات والعمل على خروج أكبر عدد ممكن خلال الفترة المقبلة.

العدد النهائي مع القرار الرئاسي

وأشار الخولي إلى أن الإعلان عن العدد النهائي للمعفو عنهم يكون بعد صدور القائمة، لافتًا أن هذا العدد يكون خضع لجميع الإجراءات، سواء لجنة العفو أو المتعلقة بإصدار مؤسسة الرئاسة لقرارات جمهورية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تمر بأكثر من مرحلة، وأن العدد النهائي يكون مع إعلان القرار الرئاسي بصدور القائمة.