طارق العوضي: الحالات الإنسانية على رأس قائمة العفو الرئاسي القادمة

قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تستعد لطرح قائمة من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات العفو للجنة خلال أيام قليلة، موضحا أن الأسماء تتم مراجعتها الآن قبل إعلان القائمة النهائية.

إطلاق قوائم عفو شهرية

وأضاف العوضي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اللجنة تلتزم بالأحكام القضائية، وتبحث جميع الطلبات المقدمة إليها دون إقصاء لأحد، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين جميع الأعضاء أن تكون الحالات الإنسانية على رأس القائمة؛ مراعاة لظروفهم وأولادهم، مؤكدا أن اللجنة تستهدف إطلاق قوائم عفو شهرية لمن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، كما تولي اللجنة اهتماما خاصا للموظفين المحبوسين احتياطيا على ذمة المشاركة في وقفات احتجاجية، وكافة القضايا المتعلقة بحرية الرأي التعبير، والكتابة على منصات السوشيال ميديا، كل هؤلاء أمرهم مطروح للجنة العفو الرئاسي، واللجنة بالفعل تسعى إلى حل هذا الملف والإفراج عن أعداد كبيرة منهم في أسرع وقت.

«العفو الرئاسي» تؤكد التزامها بأحكام القضاء المصري

وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أصدرت اليوم بيانا تؤكد خلاله كامل احترامها والتزامها بأحكام الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، مؤكدة أنها تدافع دومًا عن استقلال السلطة القضائية.