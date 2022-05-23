«شعبة الخضراوات»: بعض السلع انخفضت 50%.. وحاربنا الشائعات ضد البامية

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضا لأسعار المنتجات الغذائية، بين 20% إلى 50%، وعلى رأسها الطماطم، في ظل مزيد من الإنتاج مع التوسع الأفقي والرأسي في المشروعات الزراعية، التي تمثل صمام أمان أمام الأزمات، مؤكدا أن مصر بها فائض 5 ملايين طن من البطاطس والتمور والموالح، ويتم التصدير لمختلف دول العالم، وستكون هناك زيادة أكبر في الفائض في الفترة المقبلة.

انخفاضات كثيرة بسبب رؤية الرئيس

أضاف النجيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم، على فضائية الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك انخفاضا لبعض السلع بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% مثل الفاصوليا والباذنجان والخيار والفلفل، وبنسبة من 30% إلى 50% في العنب والبامية والطماطم، التي ارتفعت مؤخرا وأثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والبامية التي تم التصدي لهذه الشائعات بجانب ورق العنب، بسبب وجود المنافذ الثابتة والمتحركة، التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالب باستمرارها بعد شهر رمضان، من أجل العمل على استقرار الأسعار.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، أن الدولة تعمل تحت توجيهات الرئيس لتوفير السلع بأسعار جيدة للأشخاص، مبينا أن الغرف التجارية شريكة في المنافذ التي ستوجد مع وجود زيادة تنافسية لانخفاض الأسعار وهذا سيحدث طوال العام وستوجد بدائل كثيرة أمام المواطن وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار.