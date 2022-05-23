«الزراعة»: تمويل مشروع البتلو زاد من 100 مليون جنيه إلى 7 مليارات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2014 تنفيذ عدد كبير من النقاط والمحاور لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، موضحًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من كل محاصيل الخضر والفواكه وتصدر ما يفيض للأسواق الخارجية.

مصر أصبحت الدولة على مستوى العالم في تصدير الموالح

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج اليوم على قناة DMC، أن مصر أصبحت الدولة على مستوى العالم في تصدير الموالح والبصل المجفف والثوم والبطاطس والبرتقال، بالإضافة إلى تحقيق طفرة كبيرة في اللحوم الحمراء، حيث كان لديها اكتفاء ذاتي منها حيث بلغ نسبته 60% بعد أن كانت 40%.

الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء فاق ما كان مخططا له

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «ما حققناه في الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء فاق ما كان مخططا له نتيجة لتضافر الجهود في هذا الإطار، والقيادة السايسة أولت هذا الملف اهتماما كبيرا، فقد جرى تخصيص 100 مليون جنيه لمشروع البتلو في عام 2010 لكن حجم التمويل زاد إلى 7 مليارات جنيه».

وأكد الدكتور محمد القرش، أن كل مصادر البروتين الحيواني حصل فيها اكتفاء ذاتي، مثل بيض المائدة والدواجن وأسماك المياه العذبة، لافتًا إلى أن الحبوب الغذائية شهدت طفرة كبيرة أيضا، مثل القمح، إذ أنّ هذا العام استثنائي وشهد العمل في بعدين أساسيين على مستوى المحاصيل الاستراتيجية، الأول زيادة المساحة المنزرعة، الثاني، تحفيز المزارعين لزراعة أصناف ذات إنتاجية عالية في كل الأراضي الجديدة.