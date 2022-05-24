عروض المهرجان الدولي للطبول 2022.. 20 فرقة تقدم تراث بلادها اليوم

تستمر الفرق المشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، برئاسة المخرج انتصار عبدالفتاح، في تقديم عروضها إلى يوم 28 مايو 2022.

ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، في الأماكن الأثرية بالقاهرة، ومنها مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، مسرح سور القاهرة الشمالي شارع المعز، ساحة مركز الهناجر، وقبة الغوري قصر الأمير طاز، إضافة إلى مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل».

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، عروض الفرق اليوم الثلاثاء، المشاركة في المهرجان الدولي للطبول 2022.

أماكن عروض مهرجان الطبول 2022

1ـ قلعة صلاح الدين بئر يوسف

عروض فرق من: الكونغو الديمقراطية، إندونسيا ـ تونس، القومية للفنون الشعبية (مصر).

2ـ شارع المعز- مسرح سور القاهرة الشمالي

عروض فرق السودان، فلسطين (فرقة الفلوجا)، طبلة الست، بيب باند، مركز الفنون بالقليوبية من مصر.

3ـ ساحة الهناجر

عروض فرق الهند، وفرقة مشوار، الطبول النوبية، فرق حسب الله من مصر.

4ـ قصر الأمير طاز

جنوب السودان، (أطفال أفريقيا)، الأردن، مديرية شباب القاهرة (مصر).

5ـ قبة الغوري

إسبانيا، اليمن، مديرية شباب الجيزة، براس ساوند.

العروض تقدم مجانًا

وتقدم جميع العروض مجانا، وتنطلق في الثامنة مساء في الأماكن المشار إليها، ويشارك في الدورة الحالية من مهرجان الطبول الدولي نحو 43 فرقة من دول العالم، كما تحل دولة تونس ضيف شرف المهرجان.

وتشهد عروض المهرجان الدولي إقبالا كبيرًا من الجمهور وشاهد العروض المقدمة بشارع المعز ما يزيد من 5000 متفرج داخل سور القاهرة الشمالي.

وتضمن العرض مشاركة من جميع العروض في مسيرة ضخمة و كرنفال شعبي للفرق بأعلامها واّلاتها الموسيقية وأزيائها التقليدية الشعبية وسط تصفيق وإعجاب الجماهير الحاشدة.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 2022، يوم السبت الموافق 28 مايو الجاري بمشاركة جميع الفرق بمسرح بئر يوسف بالقلعة، وتصاحب الحفل ورشة دولية برؤية الفنان انتصار عبدالفتاح.