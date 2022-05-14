تغيير موعد المؤتمر الصحفي لمهرجان الطبول بسبب حداد وزارة الثقافة

أعلن المخرج انتصار عبد الفتاح، مؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدا للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من المهرجان، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 21 إلى 28 مايو، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، مشيرا إلى أنه تم تغيير موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان من الساعة الرابعة والنصف عصرا إلى الساعة السادسة مساء غد بالمجلس الأعلى للثقافة.

جاء ذلك بعد انتهاء فترة الحداد الرسمي التي أعلنتها وزارة الثقافة، تنفيذا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد العام حزنا على رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، الجمعة 13 مايو، وحتى غروب شمس الأحد 15 مايو 2022.

الاستعداد لمهرجان الطبول

ويواصل المخرج انتصار عبد الفتاح، مع مجموعة العمل، الاستعداد لاستقبال الفرق الخاصة بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية على مدار الأيام المقبلة، والتي ستشهد أكبر مشاركة من الفرق والدول، ومن بينها البروفات التحضيرية للمهرجان الذي ينعقد تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ووزارة السياحة والآثار.

وسيُعلن في المؤتمر الصحفي أسماء الدول والفرق المشاركة في المهرجان هذا العام 2022 وورش العمل المصاحبة، وأماكن إقامة العروض ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من 21 حتى 28 مايو الجاري، بالإضافة لتفاصيل حفلي الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة وأسماء المكرمين في الدورة المشار إليها.

واقيمت الدورة الثامنة بمشاركة 30 فرقة من الدول المشاركة، وانعقدت فعالياتها في يونيو 2021 بقطاعات وزارة الثقافة، وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة، وبمشاركة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، وقطاع الإنتاج الثقافي، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب.