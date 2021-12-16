حفيدة إسماعيل ياسين ترد على شريفة ماهر: جدي اتجوز عن حب وكانت شخصية قوية

تصدر اسم الفنان الراحل إسماعيل ياسين، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، خاصةً بعدما تحدثت عنه النجمة القديرة شريفة ماهر، إذ قالت إن زوجته كانت السبب وراء المصائب التي حدثت في حياته، مضيفة: «كانت مشغلاه بريموت كنترول زيه زي الروبوت، وكانت هي اللي بتتحكم فيه»، وذلك من خلال استضافتها في برنامج «القاهرة اليوم»، مع الفنان إدوارد، حيث كشفت عن الكثير من الأسرار التي تتعلق بحياة الفنان الراحل وزوجته التي كانت مسيطرة عليه، بحسب وصفها.

وفي هذا الصدد تواصلت «الوطن»، مع سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، للكشف عن حقيقة الحديث التي قالته الفنانة القديرة شريفة ماهر عن جدها إسماعيل ياسين وزوجته.

سارة ياسين: شريفة ماهر مكنتش صديقة مقربة لجدي

أوضحت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، أن الفنانة القديرة شريفة ماهر، لم تكن صديقة مقربة لجدها، قائلة: «كل واحد حر في اللي بيقوله، بس الفنانة شريفة ماهر، لم تكن صديقة مقربة لجدي، ولم تعرف عنه الكثير، وكان جدي إسماعيل ياسين معظم أصدقائه من خارج الوسط الفني».

حفيدة إسماعيل ياسين: جدتي لم تتدخل في شغل جدي إطلاقاً

وتابعت سارة ياسين، تعليقها على كلام الفنانة شريفة ماهر، قائلة: «جدي إسماعيل ياسين، اتجوز عن حب وكانت زوجته إسكندرانية، ومن المعروف أن الإسكندرانية شخصيتها قوية وصاحبة رأي، ولكن جدتي لم تتدخل في شغله الفني إطلاقاً لأنها لم تكن تفهم فيه».

سارة ياسين: جدتي كانت بتغير على إسماعيل ياسين من نجوى فؤاد

وأشارت سارة ياسين، إلى أن زوجة الراحل إسماعيل ياسين، كانت تغير عليه بشدة، لدرجة أنها حدثت مشكلة بينها وبينه بسبب فيلم «إسماعيل يس في الطيران»، حيث غارت عليه من نجوى فؤاد، متابعة في حديثها عن غيرة جدتها، قائلة: «وعندما كانت جدتي تغير عليه جداً، كانت تشتكي لأصدقائها المقربين وهم تحية كاريوكا، ودرية أحمد».