شريفة ماهر: «زوجة إسماعيل ياسين كانت بتحركه بريموت كنترول»

تحدثت الفنانة القديرة شريفة ماهر عن الفنان الراحل إسماعيل ياسين خلال حلولها ضيفة في برنامج «القاهرة اليوم»، مع الفنان إدوارد، وكشفت عن سيطرة زوجته عليه بشكل كامل.

وقالت شريفة ماهر: «إسماعيل ياسين مراته كانت سبب مصيبته، لأنها كانت مشغلاه بريموت كنترول زي الروبوت، هي اللي بتتحكم فيه».

ماهر: إسماعيل ياسين مكنش بيعاشر حد بسبب مراته

وذكرت أنها عملت معه 3 أفلام فقط، ولكنها لم تعاشره بشكل كبير، حيث قالت: «أنا اشتغلت معاه 3 أفلام بس معشرتهوش أوي هو مبيعاشرش حد عشان مراته بتغير عليه»، مضيفة أن «ياسين» لم يؤدي مشاهد يتواجد بها قبلات «إسماعيل ياسين لو فيه قبلات عمره ما كان بيعملها».

وتصدرت الفنانة شريفة ماهر تريند مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، بعد تصريحاتها بأن ابنها قام بسرقة ممتلكاتها، وقام بالاعتداء عليها، قائلة: «شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي»، ما أثار غضب جمهورها.

مواجهة بين شريفة ماهر وابنها شريف

وخلال بث مباشر عبر صفحة الوطن الرسمية، حدثت مواجهة بين شريفة ماهر وابنها شريف، حيث قال شريف لها: «مافيش بيني وبينك أي مشكلة أنتي عارفة كويس أوي الحقائق إي، وأنتي عارفة كويس إنها بتاعتي وإنها ممتلكاتي» لترد عليه باستنكار: «بتاعتك وأنا هاخدها منك إزاي؟ بيني وبينك المحاكم».

كما أوضحت خلال البث المباشر أنها لم تكن تريد إيصال الأمر للمحكمة في البداية ولكنه اضطرها غلى ذلك، مشيرة إلى أنها سوف تذهب بمفردها إلى المحكمة على الرغم من تواجد العديد من المحامين المستعدين للذهاب برفقتها.