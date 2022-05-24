أمريكا واليابان وأستراليا والهند: حرب أوكرانيا تتعارض مع النظام الدولي

قالت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا والهند، اليوم الثلاثاء، إنّ ما حدث في أوكرانيا، ينافي النظام الدولي، وأنّ بلادهم ستقاومه في آسيا، وفق ما ذكرته قناة «العربية».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعرب عن رغبته في البقاء على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة، مشددا على أن الحرب في أوكرانيا، أظهرت أهمية النظام الدولي وسلامة الأراضي.

حديث بايدن عن الأزمة الأوكرانية

في حديثه عن الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع رباعي، مع نظرائه الأسترالي والهنود والياباني في طوكيو، قال بايدن: «هذه أكثر من مجرد قضية أوروبية.. إنها قضية عالمية»، متابعا: «القانون الدولي، يجب دائمًا الدفاع عن حقوق الإنسان، بغض النظر عن مكان انتهاكها في العالم».

أوكرانيا تواجه أصعب وضع قتالي

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كشف أن كييف تواجه أصعب وضع قتالي في إقليم دونباس، واتهم روسيا بتنظيم خطة قتال شرسة في المنطقة، موضحا: «أصعب وضع قتال اليوم هو في دونباس، باخموت، بوباسنا، سيفير ودونتسك.. في هذا الاتجاه، ركز المحتلون أكبر نشاط حتى الآن».

اتهامات زيلنيسكي للجيش الروسي

اتهم الرئيس الأوكراني، الجنود الروس بتنظيم مذبحة هناك، ويحاولون تدمير كل شيء يعيش هناك، مضيفا: «لا أحد يدمر دونباس بقدر ما يفعله الجيش الروسي الآن»، مؤكدا أنّ الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة.

وفي رسالة إلى موسكو، قال زيلينسكي، إن أوكرانيا مستعدة لتبادل الأسرى مع روسيا حتى الغد، إذ ما يزال الكرملين يحتجزون مئات الجنود المحاصرين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.

تكثيف العمليات القتالية في إقليم دونباس

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن روسيا تكثف عملياتها في دونباس -المنطقة المستهدفة في أوكرانيا، لاحتلالها المزيد من الأراضي-، مشيرة إلى أنها واجهت مقاومة دفاعية شديدة من الجنود الأوكرانيين.