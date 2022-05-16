مسؤول في البنتاجون: خسائر الجيش الروسي البشرية ترتفع يوميا وكييف تتقدم

قال مسؤول في البنتاجون، اليوم الاثنين، إنّ القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي في محيط مدينة خاركيف إلى التراجع.

ارتفاع خسائر الجيش الروسي

وأضاف أنّ خسائر الجيش الروسي البشرية ترتفع يوميا، والقوات الأوكرانية تحرز تقدما متواصلا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

الانضمام لحلف الناتو

وكانت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، قد أعلنت أن بلادها تتبع فنلندا في التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، ما قد ينهي أكثر من 200 عام من عدم الانحياز العسكري.

ويأتي ذلك في أعقاب نقاش بالبرلمان السويدي، اليوم الاثنين، أظهر دعمًا كبيرًا بين النواب لهذه الخطوة، بعد أن خالف الاشتراكيون الديمقراطيون السويديون موقفهم الطويل الأمد بأن بلادهم يجب أن تظل غير منحازة.